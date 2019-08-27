تكنولوجيا: إعلان تشويقي من سامسونج لهاتف Galaxy M20s الذي يضم بطارية بقدرة 6000 mAh

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سامسونج إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب Galaxy M20s الذي ينطلق قريباً بأعلى سعة للبطارية تصل إلى 6000 mAh.
بعد أن قدمت سامسونج هاتف Galaxy M20 في وقت سابق هذا العام، تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy M الذي ينطلق بعنوان Galaxy M20s، واليوم تقدم العملاق أول اللمحات عن الهاتف في إعلان تشويقي جديد.
ويؤكد الإعلان التشويقي عن قدرة 6000 mAh في بطارية الهاتف الذي ظهر في تسريبات سابقة بنموذج رقم SM-M207 مع بطارية برمز EB-BM207ABY وسعة 5830 mAh.
ويأتي الإعلان التشويقي أيضأً بهاشتاق #GoMonster للإشارة إلى أعلى سعة للبطارية في الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج مزيد من التلميحات عن الهاتف مع تحديد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف في إعلانات تشويقي جديدة.
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