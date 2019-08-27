سامسونج تشوق لقدوم Galaxy M20s مع بطارية ضخمة بسعة لم يسبق لها مثيل في هواتف الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، أوضحت بعض الشائعات أن شركة سامسونج تعمل على هاتف ذكي جديد مُزود ببطارية ضخمة بسعة 6000mAh سيحمل على الأرجح إسم Galaxy M20s نظرًا إلى أنه سيأتي لخلافة الهاتف Galaxy M20 الحالي. وإتضح أن هذا الهاتف سيحمل الإسم الرمزي SM-M207 وسيضم بطارية بسعة 5830mAh تحمل بدورها الإسم الرمزي EB-BM207ABY.

الأن، قامت شركة سامسونج بنشر صورة تشوبقية تؤكد فيها أنها ستكشف عن عضو جديد في سلسلة هواتف Galaxy M Series سيضم بطارية بسعة 6000mAh، وتشير التكهنات إلى أن هذا هو الهاتف Galaxy M20s بالفعل. يكشف الملصق التشويقي عن الرقم 6000 إلى جانب عبارة ” إستعد لـ GoMonster ” مما يلمح إلى البطارية الضخمة التي سيأتي بها هذا الهاتف القادم.

وبصرف النظر عن البطارية الضخمة، فليست لدينا أي معلومات عن بقية مواصفات هذا الهاتف في الوقت الراهن. الشيء الآخر غير المعروف حاليًا هو الأسواق حيث سيتم إطلاق الهاتف Galaxy M20s الجديد، ولكننا سنراقب الوضع عن كثب للحصول على المزيد من المعلومات في الأسابيع المقبلة.