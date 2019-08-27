الهاتف Galaxy M30s سيضم كاميرا أساسية بدقة 48MP، وسيصل في شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من الصورة المزعومة التي تم تسريبها والتي تُظهر لنا الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy M30S المقبل، فإن هذا الهاتف سيستخدم ثلاث كاميرات في الخلف، تمامًا مثل الهاتف Galaxy M30 الحالي الذي تم إصداره في شهر مارس الماضي. ومع ذلك، سيتم ترقية دقة الكاميرا الأساسية في الهاتف Galaxy M30s بشكل كبير من 13 ميغابكسل إلى 48 ميغابكسل، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من الهند. وبالحديث عن الهند، فسوف يتم إطلاق الهاتف Galaxy M30s الجديد هناك على ما يبدو في شهر سبتمبر المقبل.

ويضيف المصدر نفسه أن الهاتف Galaxy M30s سيستخدم معالج Exynos لم يتم إستخدامه حتى الآن في سلسلة هواتف Galaxy M Series، مما يعني أنه ربما سيتم إقتراضه من سلسلة هواتف Galaxy A Series. يجب أن نتوقع أيضًا رؤية بطارية بسعة كبيرة جدًا في الهاتف Galaxy M30s، وهي البطارية التي قيل أيضًا بأنها ستدعم الشحن السريع.

نظرًا لكونه جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy M Series الإقتصادية، فمن المحتمل أن يبلغ سعر الهاتف Galaxy M30s القادم أقل من 20 آلف روبية هندية، وهو ما يعادل 278 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.