نينتندو تحدد موعد إطلاق لعبة Mario Kart Tour لأندرويد وiOS

قالت شركة نينتندو اليوم الثلاثاء إنها تعتزم إطلاق لعبة المرتقبة (ماريو كارت تور) Mario Kart Tour على أجهزة آي أو إس وأندرويد اعتبارًا من 25 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي الخاص باللعبة على موقع تويتر عددًا من التغريدات التي قامت – إضافةً إلى الكشف عن الموعد – بمشاركة رابط للتسجيل، حيث يمكن للاعبين من كلتا المنصتين (أندرويد وآي أو إس) الاشتراك للحصول على اللعبة فور إطلاقها.

وكانت نينتندو اليابانية قد أعلنت عن لعبة (ماريو كارت تور) العام الماضي، وكانت تخطط وقتئذ إطلاق اللعبة أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، ثم قالت لاحقًا إنها أجلت الإطلاق إلى صيف 2019 بغية “تحسين جودة التطبيق وتوسعة عروض المحتوى بعد الإطلاق”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

والآن قالت: إنها سوف تطلق اللعبة في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل، وهذا الموعد فعليًا لن يكون في الصيف، بل في الأيام الأولى للخريف. هذا؛ وقد أنهت لعبة (ماريو كارت تور) المرحلة التجريبية في الولايات المتحدة واليابان في وقت سابق من العام الحالي، وذلك لأجهزة أندرويد فقط.

Advertisements

يُشار إلى أن تغريدات الحساب الرسمي للعبة تضمن أيضًا مقاطع فيديو تكشف عن محتوى اللعبة.

وكانت نينتندو قد أطلقت في 10 تموز/ يوليو الماضي – بالتعاون مع شركة تشغيل تطبيق التراسل (لاين) Line – لعبة (د. ماريو وورلد)، وذلك في إطار استراتيجية الشركة اليابانية الجديدة التي أصبحت تركز أكثر على ألعاب الفيديو المخصصة للأجهزة المحمولة بغية تنويع مصادر إيراداتها.

ويُعتقد أن نينتندو – التي تأسست في عام 1889 بمدينة كيوتو اليابانية – تسعى من خلال تطوير ألعاب الفيديو المحمولة إلى إيجاد مصادر دخل جديدة لتعويض الانخفاض الحاصل في مبيعات منصات الألعاب، وكانت قد أطلقت لعبتين من هذا النوع هما: (دي إن أي) DeNA و (العميل السيبراني) CyberAgent.

يُشار إلى أن نينتندو كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا في تشجيع الألعاب العفوية من خلال منصة الألعاب “وي” Wii الخاصة بها والتي تم طرحها في عام 2006 وباعت منها حتى الآن أكثر من 100 مليون وحدة.

ولكن مع انتشار الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، أصبح سوق الألعاب المحمولة مجال منافسة لا يُقاوم، لذا تحاول الشركة اليابانية دخول السوق غير المألوفة لها بحذر.