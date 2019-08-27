تكنولوجيا: Nintendo تعلن عن موعد إصدار لعبة Mario Kart Tour رسمياً في 25 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nintendo رسمياً اليوم عن موعد إصدار لعبة Mario Kart Tour لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على كل منصة الأندوريد وiOS.

كانت لعبة Mario Kart واحدة من أفضل الألعاب التي قدمت من شركة Nintendo، والتي حققت نجاح كبير بالفعل، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق لعبة Mario Kart Tour التي أعلن عنها للمرة الأولى خلال 2018، حيث أشارت Nintendo خلال هذا الوقت إلى خططها لإطلاق اللعبة في ربيع هذا العام.

واليوم كشفت Nintendo رسمياً عن موعد إطلاق لعبة Mario Kart Tour إلى منصتي الأندوريد وiOS في 25 من سبتمبر، حيث جاء إعلان الشركة في تغريدة على تويتر.

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كما أشارت Nintendo إلى أن لعبة Mario Kart Tour تتوفر للتسجيل المسبق لمستخدمي منصة الأندوريد الآن، كما أن اللعبة متاحة أيضاً للطلب المسبق لمستخدمي منصة iOS.

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