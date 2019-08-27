الهاتف Realme XT يظهر في أول صورة رسمية، وسيأتي بتصميم مألوف وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قدمت شركة Realme الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro إلى العالم مع كاميرات أساسية بدقة 12 ميغابكسل و 48 ميغابكسل على التوالي، وعد المسؤولون التنفيذييون في الشركة الصينية على خشبة المسرح بوصول هاتف أخر يُدعى Realme XT سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل في أواخر شهر سبتمبر المقبل.

الآن، قام مدير التسويق في شركة Realme، السيد Xu Qi Chase، بنشر أول صورة تشويقية رسمية للهاتف Realme XT المنتظر. ما لا يثير الدهشة هو أن الهاتف Realme XT الجديد يشبه إلى حد كبير الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro بحيث يضم بدوره أربع كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى، ولكنه حصل على اللون الأبيض اللؤلؤي في واجهته الخلفية، وهو اللون الذي يجعل الهاتف يبدو جميلاً.

أحد الأشياء المفقودة في الواجهة الخلفية هو مستشعر بصمات الأصابع. وبالتالي، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Realme XT مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، مما يعني أنه سيأتي مع شاشة بتقنية OLED. إذا كان هذا هو الحال فعلاً، فسوف تظل هذه التكنولوجيا مخلصة لسلسلة هواتف Realme X Series، فالهاتف Realme X الحالي جاء بدوره مع هذه التكنولوجيا.

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وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية للهاتف Realme XT والتي تمتاز بدقة 64 ميغابكسل، فهي ستستخدم المستشعر Samsung 64MP ISOCELL Bright GW1 التابع لشركة سامسونج. وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فسوف يضم الهاتف Realme XT كذلك كاميرا أخرى واسعة الزاوية وكاميرا ماكرو، إضافة إلى كاميرا أخرى لإستشعار معلومات العمق.

الشيء الوحيد المفقود في هذا الهاتف هو الكاميرا المُقربة، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth، رفض هذه الميزة بالفعل، لذلك من غير المحتمل أن نرى كاميرا مخصصة للتقريب في هواتف Realme في المستقبل المنظور.