الهاتف Honor V30 سيصل قريبًا، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد المقبل للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، على الأقل وفقا لرئيس العلامة التجارية الصينية، السيد Zhao Ming. أكد ذلك بشكل رسمي، وكشف لنا كذلك أن هذا الهاتف سيحمل إسم Honor V30. هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن الشركة قامت في العام الماضي بإطلاق الهاتف Honor V20 في الصين، ونفس الهاتف تحت إسم Honor View 20 في بقية أنحاء العالم.

لذا، هناك فرصة أن نرى الهاتف Honor V30 خارج الصين تحت إسم Honor View 30. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان سيحتفظ بدعم 5G أم لا خارج الصين. سيكون من المثير للإهتمام أيضًا معرفة بكم سيتم تسعير هذا الهاتف، نظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Honor V20 في العام الماضي بإعتباره أرخص هاتف مزود بالمعالج HiSilicon Kirin 980 بحيث تم تسعيره بنحو 2999 يوان صيني، وهو ما يعادل 419 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

سيستخدم الهاتف Honor V30 المعالج HISilicon Kirin 990 الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا جنبًا إلى جنب مع المودم Huawei Balong 5000 5G. ومع ذلك، نظرًا إلى أن الهاتف Honor V30 سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فنحن نعتقد بأن سعره سيكون أعلى من السعر الذي تم به إطلاق الهاتف Honor V20 الحالي. تم الإعلان عن الهاتف Honor V20 بشكل رسمي في اليوم 26 من شهر سبتمبر من العام الماضي، لذلك يمكن أن يتم الكشف عن الهاتف Honor V30 في نفس الوقت تقريبًا من هذا العام.