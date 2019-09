لوحيات iPad Pro قد تتبنى كاميرات Time Of Flight في العام 2020، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بلوحيات iPad، فهي لم تكسب هذه الشعبية الكبيرة في الأساس بفضل كاميراتها. من المؤكد أنها تلتقط بعض الصور الرائعة إلا أن جودتها تبقى منخفضة بالمقارنة مع iPhone. ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد من موقع The Elec، فيبدو أن شركة آبل تسعى لتغيير ذلك مع لوحيات iPad القادمة في العام المقبل.

يدعي التقرير الجديد أن شركة آبل ستقوم على ما يبدو بإستخدام كاميرات Time Of Flight في لوحيات iPad القادمة في العام 2020. وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فإنه يتم إستخدام كاميرات Time Of Flight لقياس المسافة بين المستشعر والعناصر في الحياة الواقعية أو بالأحرى لإستشعار معلومات العمق. يتم إستخدام كاميرات Time Of Flight حاليًا من أجل تطبيقات الواقع المعزز في بعض الأحيان لأنها تساعد على توفير تحجيم ومنظور أفضل.

Advertisements

إذا كنت تتساءل لماذا هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo توقع سابقًا أن تأتي هواتف iPhone القادمة في العام 2020 مع كاميرا مماثلة. ومع ذلك، نظرًا إلى أنه من المقرر أن يتم ترقية iPad Pro في أوائل العام 2020، فهناك فرصة أن تصل كاميرا Time Of Flight إلى iPad Pro قبل iPhone.

عادة ما يتم تسويق لوحيات iPad من قبل شركة آبل على أنها أجهزة إنتاجية حيث يمكن للمستخدمين للرسم وتحرير الصور وكتابة المستندات وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن إضافة كاميرا Time Of Flight يعني أنه يمكن إستخدام لوحيات iPad في المجال الصناعي وكذلك لرسم الخرائط الثلاثية الأبعاد، على سبيل المثال لا الحصر. على أي حال، نظرًا إلى أنه لم يتم تأكيد أي شيء، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.