متجر إلكتروني صيني يكشف لنا عن صور ومواصفات الهاتف Oppo Reno 2 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إدراج الهاتف Oppo Reno 2 الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم غد الأربعاء على المتجر الإلكتروني الصيني JD.com إلى جانب الصور والمواصفات التقنية الكاملة.

تؤكد لنا الصور أن الهاتف Oppo Reno 2 سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان على الأقل وسيبدو مماثلا للهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي، ولكنه سيأتي مع كاميرا إضافية في الخلف. وخلافًا للهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، فالهاتف Oppo Reno 2 الجديد لن يضم الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار.

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وبصرف النظر عن ذلك، فقد أكد لنا متجر JD.com كذلك أن الهاتف Oppo Reno 2 الجديد سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بسطوع عالي يصل إلى 500 شمعة، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وإلى جانب ذلك، فقد أكدت لنا شركة Oppo بالفعل أن الهاتف Oppo Reno 2 سيضم المعالج Snapdragon 730G، وأنه سيأتي مع ميزات مثل Ultra Dark Mode و Ultra Steady Mode، فضلا عن التقريب الهجين البالغ ×5، والتقريب الرقمي البالغ ×20. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة لنتأكد من كل شيء بشأن الهاتف Oppo Reno 2، فمن المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف يوم غد الأربعاء الموافق لـ 28 أغسطس. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.