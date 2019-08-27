بعد إعلان الفلك موعد رأس السنة الهجرية.. الحكومة تنفي منح الأحد إجازة بدلا من السبت

كتب: ضياء السقا

نفى مجلس الوزارء، منح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد المقبل بدلا من السبت.

وقال المركز الإعلامي للوزراء، في بيان نشره الثلاثاء، على صفحته الرسمية بالفيس بوك، إن يوم الأحد المقبل ليس بديلا عن السبت، وأن رئيس الوزراء أصدر قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي".

وكان معهد البحوث الفلكية، قد أعلن أن يوم السبت المقبل، الموافق 31 أغسطس، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441.

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وقال المعهد في بيان رسمي، الثلاثاء: "يولد هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة المقبل 29 من ذى الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس الجاري وهو يوم الرؤية".

وأضاف المعهد: "وفقا للحسابات، فتكون غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة عام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجاري".

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.