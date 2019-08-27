المصرية للاتصالات تحذر: غرامة وقطع حرارة التليفون الأرضي اعتبارا من 15 سبتمبر

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن قطع الحرارة عن غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو اعتبارا من يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأكد مسئول بالشركة في تصريحات لليوم السابع أن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو يتم سدادها بدءا من 15/7 ولمدة شهر حتى 14/8 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط لمدة شهر حتى 14/9 ثم من يوم 15/9 يتم تحميل غرامه تأخير وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت فواتير الهاتف الأرضي، لشهر يوليو 2019، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 يوليو وحتى 15 أغسطس، لمدة شهر، خلال فترة السماح.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

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جدير بالذكر أن فاتورة التيلفون الأرضي تصدر كل ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم السداد لمدة 3 أشهر، سوف تقع عليك غرامة تأخير، وإذا تجاوزت المدة المحددة من المحتمل أن يتم إلغاء الخدمة.

حقيقة إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي

وفي سياق متصل، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات We، قد ألغت فترة السماح الخاصة بفاتورة الإنترنت الأرضى فقط، وهى 5 أيام، مع إتاحة فترة سماح 48 ساعة فقط.

وللاستعلام عن قيمة فاتورة يوليو للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg