شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد دعوات الاقتحام للبحث عن الكائنات الفضائية.. إقامة مهرجان بالمنطقة 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترك أكثر من مليوني شخص في حدث على فيس بوك وتعهدوا باقتحام Area 51 أو المنطقة 51 للبحث عن الكائنات الفضائية، وسرعان ما تم تغيير الحدث إلى دعوات لإقامة مهرجان بنفس المنطقة، والذى حصل على الضوء الأخضر.

وكشف تقرير حديث لموقع "مترو" البريطاني، أنه سيتم إقامة مهرجان موسيقي يسمى Alienstock في المكان، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك أي محاولة لاكتشاف ما إذا كانت الكائنات الفضائية مخبأة داخل القاعدة في عمق مقاطعة لينكولن الريفية بولاية نيفادا.

وقال "ماتى روبرتس" منظم المهرجان، البالغ من العمر 20 عامًا: "لقد حصلنا على الموافقة النهائية، كما أرسلوا إلينا صورًا لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي للحدث، وأظهرت البيانات أن أكثر من 3.6 مليون شخص استجابوا لحدث فيس بوك الأصلى الأصلية ووصلوا إلى 10.5 مليون مستخدم".

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وسأل ماتى عما إذا كان قد تواصل مع Area 51 أو المخابرات الأمريكية قبل إلغاء الحدث الأصلي، وأجاب قائلا: " لم نسمع أى شىء عن القاعدة سوى ما قالته قالته المتحدثة باسم Airforce التى أوضحت أنها أرض تدريب حية للقوات الجوية الأمريكية وتعديها غير مشجع بشدة، وعلى الرغم من دهشتى من إلى أي مدى سارت الأمور بسلاسة، أعتقد أن غالبية مقاطعة لينكولن متحمسة للغاية لتكون جزءًا من شيء عالمي مثل هذا".