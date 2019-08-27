شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تفعّل ساعة الفضاء العميق الذرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت المهام المستقبلية إلى المريخ خطوة كبيرة إلى الأمام بفضل الساعة الذرية الجديدة، التي قامت "ناسا" بتنشيطها هذا الأسبوع، وأُطلقت الساعة إلى مدار الأرض في شهر يونيو، وجرى تنشيطها في 23 أغسطس.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، تعد الساعة خطوة هامة نحو تمكين المركبة الفضائية من التنقل عبر الفضاء السحيق ذاتيا، بدلا من اعتمادها على توجيهات من الأرض.

وتُستخدم الساعات الذرية لقياس المسافة بين الأجسام، عن طريق تحديد كم من الوقت تستغرقه إشارة معينة، من نقطة إلى أخرى، وبالنسبة للبعثات في الفضاء العميق، يجب أن تكون الساعات الذرية دقيقة للغاية، حيث أن الخطأ في ثانية واحدة، يمكن أن يعني الفرق بين الهبوط على سطح المريخ أو فقدان المركبة، وفقا لوكالة "ناسا.

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وخلال الاختبارات على الأرض، تبين أن الساعة الذرية للفضاء العميق تفقد ثانية واحدة كل 10 ملايين سنة، والآن، ستختبر "ناسا" ما إذا كان هذا صحيحا في الفضاء.

وقال تود جلي، الباحث الرئيس في المشروع: "إن الهدف من التجربة الفضائية هو وضع ساعة الفضاء العميق الذرية في سياق مركبة فضائية قيد التشغيل- مع استكمال الأمور التي تؤثر على استقرار ودقة الساعة".

وخلال الأشهر القليلة المقبلة، ستقيس "ناسا" مدى جودة الوقت الذي تبقيه الساعة حتى النانو ثانية.