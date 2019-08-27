تكنولوجيا: سامسونج تفتح باب التسجيل المسبق لحجز هاتف Galaxy Fold في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فتحت العملاق الكوري باب التسجيل للحصول على أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold، إلا أنها حددت السوق الصيني فقط لتلقي طلبات التسجيل في الوقت الحالي.
كانت شركة سامسونج قد أشارت إلى خططها لإطلاق هاتف Galaxy Fold للأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، واليوم تبدأ العملاق الكوري بالفعل في فتح باب التسجيل المسبق للحصول على الهاتف، إلا أن سامسونج بدأت بالسوق الصيني فقط الآن.
ولقد حددت سامسونج في السابق أكثر من موعد لإطلاق الهاتف للأسواق والمستخدمين، إلا أن الشركة أجرت بعض التعديلات على تصميم الهاتف، مما أدى إلى تأجيل إطلاق الهاتف للأسواق حتى الأن.
ومن المتوقع أن تفتح سامسونج باب التسجيل للحجز المسبق لهاتف Galaxy Fold في أسواق أخرى خلال الفترة القادمة، أيضاً من المتوقع أن تتيح سامسونج الحجز المسبق مباشرة دون الحاحة إلى التسجيل في البداية لاحقاً.
يذكر أن التغييرات التي طرأت على تصميم هاتف Galaxy Fold تشمل تعزيز الفواصل للشاشة، مع توسيع نطاق طبقة الحماية لشاشة Infinity Flex إلى ما بعد الإطار لتدعم حماية بكفاءة أكبر في الوحدات الجديدة.
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