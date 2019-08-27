شركة Redmi تؤكد قدوم الهاتف Redmi K30 ودعمه لشبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - جميع عشاق العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi يتطلعون إلى سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series التي سيتم كشف النقاب عنها هذا الأسبوع، ولكن مدير العلامة التجارية الصينية يريد تغيير الأجواء قليلاً. وبالتالي، فقد أعلن السيد Lu Weibing أنه سيتم إطلاق الهاتف Redmi K30 في المستقبل القريب وأنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ومع ذلك، في رده على أحد المعجبين، أكد أن الهاتف لا يزال في المرحلة الأولى من عملية البحث والتطوير.

إستقبل الكثير من المسؤولين في شركة Xiaomi هذا الخبر بسرور مثل المؤسس المشارك للشركة، السيد Lei Jun، ومدير فريق البرمجيات في الشركة، السيد Zhang Guoquan.

ومن المثير للإهتمام، أن نجد رئيس المنتجات الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu قد تم الإشارة إليه في تعليقات مدير العلامة التجارية الفرعية Honor، السيد Geaorge Zhao، مما يتركنا نتساءل عما إذا كانت هناك أي علاقة بين كبار المسؤولين في الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية.

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إحضار تكنولوجيا 5G إلى الهاتف Redmi K30 يعني أن العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Xiaomi التي تشتهر بأسعارها المعقولة ستنضم أيضًا إلى سوق هواتف 5G، فهذه العلامة التجارية الصينية لم تقم حتى الآن بإصدار أي هاتف ذكي متوافق مع شبكات 5G. عمومًا، ينبغي أن نرى الهاتف Redmi K30 الجديد في غضون ستة أو سبعة أشهر على الأقل، وهو ما يعني إحتمال أن نرى هذا الهاتف في نسخة العام المقبل من المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020.