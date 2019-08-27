تقرير جديد ” يؤكد ” أن إنستاجرام تعمل على تطبيق مستقل جديد للدردشة يُدعى ” Instagram Threads “

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، أطلقت إنستاجرام تطبيقًا مستقلًا للمراسلة يُدعى Direct. يحتوي تطبيق إنستاجرام بالفعل على ميزة للدردشة المباشرة تم تضمينها في تطبيق إنستاجرام نفسه، ولكنها قررت أن هذه الميزة بحاجة إلى تطبيق مستقل. ومع ذلك، إتضح أنها لم تكن فكرة جيدة مما دفع الشركة للتخلص منها في وقت سابق من هذا العام.

على ما يبدو، ليست هذه هي نهاية طموحات إنستاجرام في مجال تطبيقات الدردشة. وفقًا لتقرير جديد من موقع The Verge، فيبدو أن إنستاجرام تعمل على تطبيق مستقل جديد للدردشة يُدعى ” Threads “. سيكون هذا التطبيق عبارة عن نسخة محسّنة من تطبيق Direct حيث سيُمكن المستخدمون من مشاركة المزيد من الأشياء مع بعضهم البعض، بما في ذلك الموقع وسرعة السفر وحتى عمر البطارية.

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ووفقًا لموقع The Verge ، فيبدو أن هذه هي طريقة إنستاجرام لمحاولة التنافس مع Snapchat وحمل مستخدميها على قضاء المزيد من الوقت داخل التطبيق. وعلى ما يبدو، يقضي مستخدم Snapchat العادي مزيدًا من الوقت في استخدام Snapchat مقارنةً بمستخدم إنستاجرام العادي، ويبدو أن إنستاجرام تأمل أن يؤدي إنشاء تطبيق للمراسلة مصمم للإستخدام بين الأصدقاء المقربين إلى تغيير ذلك.

ومع ذلك، إنستاجرام لم تكن معروفة أبدًا على أنها خدمة لتبادل الرسائل، فهي تركز أساسًا على مشاركة الصور، لذلك نحن لسنا متأكدين مما إذا كان بإمكان المستخدمين رؤية إنستاجرام كشيء آخر. رفضت الشركة التعليق على التقرير، ولكن يٌقال أن التطبيق يجري إختباره داخليًا في الفيسبوك، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم إطلاقه بشكل رسمي أم لا.