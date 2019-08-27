آبل تتخلى عن خططها لجلب ميزة Walkie-Talkie إلى هواتف iPhone، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة الميزات الجديدة التي حصلت عليها ساعات Apple Watch في الأونة الأخيرة هي ميزة Walkie-Talkie، وهي الميزة التي تمكن مستخدمي Apple Watch من التحدث مع بعضهم البعض من خلال الساعة بلمسة زر واحدة. وعلى ما يبدو، فقد كانت شركة آبل تعمل على ميزة مماثلة لهواتف iPhone، والتي كانت ستسمح لمستخدمي iPhone بالتواصل مع بعضهم البعض حتى بدون تغطية خلوية.

نقول ” كانت ” لأنه وفقا لتقرير صدر من موقع The Information، فيبدو أن شركة آبل تخلت عن خططها لتضمين هذه الميزة في هواتفها الذكية. ووفقا للتقرير، فقد قيل أن شركة آبل كانت تعمل مع شركة Intel على المشروع، والسبب في إيقافه هو أن المسؤول التنفيذي في شركة آبل الذي ترأس المشروع، السيد Rubén Caballero، غادر الشركة في وقت سابق من هذا العام.

هذا المشروع تضمن أيضًا إستخدام رقاقات المودم التابعة لشركة Intel، ومع إستحواذ شركة آبل على قسم المودمات في شركة Intel في وقت سابق من هذا العام، فربما كان من الممكن تعزيز هذه الخطط. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ الميزة بنجاح، فسوف يسمح ذلك للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض عبر الطيف الراديوي 900MHz. هذا يختلف عن ميزة Walkie-Talkie المتاحة في الساعة الذكية Apple Watch والتي تعتمد على WiFi أو الإتصال الخلوي. لا توجد أي معلومات حول ما إذا كانت شركة آبل تخطط لإعادة إحياء هذه الميزة في المستقبل أم لا، ولكن في الوقت الراهن، لا تتوقع رؤية هذه الميزة في هواتف iPhone لهذا العام.