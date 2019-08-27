الهاتف Galaxy A91 القادم مستقبلاً سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W، وسامسونج تؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل سامسونج بالفعل على هواتف ذكية جديدة لتدعيم سلسلة هواتف Galaxy A Series بالمزيد من الأعضاء، ونحن لا نتحدث هنا عن النسخ المُحسنة من الهواتف المتاحة في السوق اليوم والتي تحمل اللاحقة “S”، وإنما نتحدث عن هواتف جديدة كليًا. ستتألف تشكيلة Galaxy A Series القادمة في العام المقبل من هواتف تحمل أسماء تنتهي بالرقم “1”، وأفضل هاتف في هذه التشكيلة هو Galaxy A91، وهو أمر غير مفاجئ.

في وقت سابق من هذا الشهر، إكتشفنا أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وتتواجد بجانبها كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل وكاميرا مُقربة بدقة 12 ميغابكسل توفر تقريب بصري يبلغ ×5، فضلا عن كاميرا رابعة لإستشعار معلومات العمق من نوع Time Of Flight. الآن، وفقا لشركة سامسونج نفسها، فقد حصلنا على معلومة إضافية حول الهاتف Galaxy A91، وهي أنه سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W لينضم بذلك إلى كل من +Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10+ 5G اللذان يتوفران على نفس تقنية الشحن.

تأتي هذه المعلومات مباشرة من إدراج لموقع سامسونج في هنجاريا. كما أكد نفس الموقع قدوم الهاتف Galaxy A90 5G في المستقبل القريب، وهو الهاتف الذي كان محورًا للعديد من الشائعات في الفترة الماضية، ولكن هذا الهاتف سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 25W فقط. ينبغي أن يكون Galaxy A90 5G هو هاتف 5G الأرخص في تشكيلة سامسونج. وبطبيعة الحال، هو لن يكون رخيصًا في حد ذاته، وإنما أرخص من هواتف 5G الرائدة من الشركة الكورية الجنوبية.