تحديث Android 10 قد يشق طريقه إلى هواتف Google Pixel في الأسبوع الأول من الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة جوجل رسميًا أن الإصدار التالي من نظام التشغيل الخاص بها للأجهزة المحمولة سيحمل إسم Android 10 فقط، ولن يتم تقديم المزيد من أسماء الحلويات. هذا يدل على أن موعد إطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من نظام Android 10 الجديد أصبح قريبًا، وقد تم الآن تأكيد ذلك من خلال محادثتين منفصلتين مع ممثلين لفريق دعم العملاء في شركة جوجل.

في كلتا الحالتين، أجاب الممثلان المختلفان على السؤال الخاص بموعد إصدار تحديث Android 10 الرسمي والنهائي بنفس الإجابة بالضبط، وهي 3 سبتمبر.

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في الماضي، كان لدى ممثلو دعم العملاء معلومات خاطئة، ولكن هنا يبدو أن الأمور تتناسب مع طريقة عمل جوجل المعتادة. لقد إعتادت شركة جوجل على إصدار التحديثات الأمنية الجديدة خلال يوم الإثنين الأول من كل شهر ما لم يكن ذلك يوم عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالة ستتم عملية الإطلاق في اليوم التالي. أول يوم إثنين من الشهر المقبل هو 2 سبتمبر، ولكن هذا اليوم هو يوم العمال. لذا فإن إطلاق التحديث في اليوم الثالث من شهر سبتمبر أمر محتمل للغاية. في العام الماضي، ظهر Android 9 Pie في أول يوم إثنين من شهر أغسطس، مما زاد من مصداقية فرضية إطلاق Android 10 في أوائل شهر سبتمبر.

في حالة إذا تحقق ذلك بالفعل، فتوقع أن ترى تحديث Android 10 يشق طريقه إلى جميع هواتف Google Pixel، بما في ذلك الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL اللذان تم إصدارهما قبل بضع سنوات، والهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL اللذان تم إصدارهما حديثًا.