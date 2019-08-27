تكنولوجيا: "ماكس – 2019" يقدم درون "الصياد" الروسي المزود بفوهة مسطحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء عن نموذج مطور لدرون"الصياد" الروسي الضارب وهو " الصياد إس – 70". يختلف هذا النموذج عن سابقه بفوهته المسطحة التي تجعل الدرون أكثر تخفيا عن الرادارات. يذكر أن اكتشاف أي طائرة يجري استنادا إلى الموجات تحت الحمراء التي تطلقها فوهتها، أما فوهة الدرون المسطحة فتقلل إلى حد بعيد من احتمال اكتشافها وتزيد من تخفيها عن الرادارات، ويفترض أن يتم تطبيق تكنولوجيا الفوهة المسطحة في مراحل إنتاج الدرون على دفعات.

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