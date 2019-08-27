شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستيف جوبز فى القاهرة.. صورة جديدة تثير الجدل على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعى صورة لشخص على أحد المقاهى المصرية تظهر جانب وجهه، والتى يبدو خلالها شبيها بدرجة كبيرة لرائد صناعة التكنولوجيا ومؤسس شركة أبل العملاقة ستيف جوبز ، وهو الأمر الذى تناقلته العديد من الصحف الأجنبية الكبرى مثل The Sun وCnet وغيرها من الصحف، حيث يظهر الرجل ذو الشعر الرمادى الملتحى فى صورة جانبية وهو جالس على طاولة فى الهواء الطلق فى أحد مقاهى القاهرة.

وليس من المعروف متى تم التقاط الصورة، لكن تم تحميلها لأول مرة على فيس بوك ثم إلى Reddit، حيث تصاعدت التكهنات حول هوية الرجل بسرعة.

ويشبه الرجل الموجود فى الصور، الراحل ستيف جوبز الذى رحل عن عالمنا فى 2011 عن عمر يناهز 56 عاما، جراء إصابته بالسرطان، فيما أشار بعض رواد التواصل الإجتماعى إلى أن الشبه لا يقتصر فقط على الوجه، بل يمتد إلى تفاصيل صغيرة، مثل الشعر ونموذج النظارات، كذلك فإنه لا يبدو وكأنه يرتدى أحذية، وهو ما يضرب على وتر حساس مع المعجبين الذين يعرفون أن جوبز كان يمشى حافى القدمين أثناء العصف الذهني.

لكن بحسب بعض التقارير فى الصحف الأجنبية، فإن البعض رجح نظرية المؤامرة، وقال إن “جوبز" لا يزال حيا وأنه يعيش فى مصر بالفعل، فيما لا تعد هذه هى أول نظرية مؤامرة بخصوص جوبز، فمنذ خمس سنوات، تداول نشطاء صورة لرجل فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل، يشبه جوبز.