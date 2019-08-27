شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: ثلث الأطفال قدموا تفاصيل شخصية إلى الغرباء عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من يوتيوب إلى سناب شات، أصبح معظم الشباب ماهرين فى استخدام مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعى، لكن دراسة استقصائية جديدة مثيرة للقلق حذرت من أن أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام يقدمون تفاصيلهم الشخصية إلى غرباء عبر الإنترنت، وذلك بحسب موقع mirror البريطانى.

وسأل الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة O2 حوالى 2000 طفل عن سلوكهم عبر الإنترنت، وكذلك المعلومات المعروضة على ملفات التعريف الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعى، وقد كشفت النتائج أن ما يقرب من ثلث (29٪) من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 13 عامًا قد قدموا تفاصيل شخصية إلى غرباء التقوا بهم على الإنترنت.

وكشف تحليل لملفات التعريف الخاصة بالوسائط الاجتماعية أيضًا أن ما يقرب من ربعهم يعرضون عنوان بريدهم الإلكترونى، بينما يعرض 8٪ منهم رقم هاتفهم، وفى الوقت نفسه، تم أيضًا عرض تفاصيل بريئة مثل أسماء الحيوانات الأليفة (25٪) ومدرستهم (24٪).

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وقالت آن بيكرينج، رئيسة قسم الموارد البشرية فى O2: "تعتبر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعى طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء وجعلك تشعر بأنك أقل وضوحًا، ولكن من الضرورى أن يفهم الآباء أطفالهم ويتحدثوا معهم حول الأخطار المحتملة أيضا. "

وفيما يتعلق بالتطبيقات المحددة، كشفت الدراسة الاستقصائية أن الأطفال كانوا على الأرجح يستخدمون يوتيوب وواتس آب وانستجرام وسناب شات وRoblox، ومما يدعو إلى القلق، أن 37٪ فقط قالوا إنهم شعروا أن آبائهم يفهمون موقع يوتيوب، بينما قال 10٪ فقط إن والديهم فهموا Snapchat وRoblox.

وبناءً على النتائج، أعادت O2 وNSPCC إطلاق Net Aware - موقع إلكترونى يمكن للآباء العثور على معلومات حول التطبيقات والمواقع والألعاب التى يستخدمها أطفالهم أكثر من غيرهم، وقالت لورا راندال، الرئيسة المشاركة لسلامة الطفل على الإنترنت، NSPCC: "إنه أمر حيوى يفكر الآباء فى عالم الإنترنت بنفس طريقة العالم الواقعي.

وأضافت "لن يرسلوا أطفالهم فى رحلة مدرسية دون التحقق من أين يذهبون ومع من سيذهبون، لذلك يجب أن يتم تطبيق نفس مستوى التدقيق على أى تطبيق أو لعبة يستخدمها طفلهم.