شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكتب الكارتل الألمانى يرفع قضية فيس بوك إلى المحكمة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الكارتل الألمانى "المنظم الوطنى للمنافسة فى ألمانيا"، إنه سيستأنف قرار محكمة إقليمية الخاص بتعليق القيود التى فرضها المكتب على ممارسات جمع البيانات على فيس بوك أمام أعلى محكمة فى البلاد.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فكانت محكمة فى دوسلدورف قد علقت فى وقت سابق قرارًا أصدره المكتب الفيدرالى للكارتل فى شهر فبراير الماضى بأن تلزم فيس بوك بتقييد جمع بياناته فى ألمانيا، وقال أندرياس موندت رئيس مكتب الكارتل فى بيان "نحن مقتنعون أنه من خلال قوانين مكافحة الاحتكار المتاحة يمكننا اتخاذ إجراءات تنظيمية".

وأضاف "لتوضيح هذه الأسئلة، سنقدم استئنافًا إلى محكمة العدل الفيدرالية"، فيما ناشد فيس بوك قرار شهر فبراير من قبل مكتب الكارتل بأن أكبر شبكة اجتماعية فى العالم قد أساءت استخدام موقعها المهيمن فى السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون موافقتهم، وقالت المحكمة الإقليمية العليا فى دوسلدورف فى حكمها فى وقت سابق: "تعليق الأمر يعنى أن فيس بوك لا يتعين عليه تنفيذ قرار المكتب الفيدرالى للكارتل فى الوقت الحالى، وقد رفض فيس بوك، أكبر شبكة اجتماعية فى العالم، التعليق.

وتحتل ألمانيا، حيث تتعمق المخاوف المتعلقة بالخصوصية، طليعة ردود الفعل العالمية ضد فيس بوك، التى غذتها فضيحة Cambridge Analytica العام الماضى والتى تم فيها حصاد عشرات الملايين من ملفات تعريف فيس بوك دون موافقة مستخدميها، وقد اعترضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار بشكل خاص على كيفية تجميع فيس بوك للبيانات من تطبيقات الطرف الثالث - بما فى ذلك WhatsApp وInstagram - وتتبعها على الإنترنت للأشخاص الذين ليسوا أعضاء عبر أزرار "أعجبنى” أو "مشاركة" على فيس بوك.