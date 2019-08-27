شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: لو مدمن سيلفى.. أعرف الناس شيفاك إزاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجريت مؤخراً على عدد من مستخدمي موقع "انستجرام"، أن الأشخاص الذين ينشرون الكثير من صور السيلفي لهم، يتشكّل عنهم انطباع سلبي لدى المستخدمين الآخرين.

ونشر موقع سبوتنيك تقرير عن الدراسة التى نشرت في مجلة "ريسيرتش إن بيرسوناليتي"، والتى أكدت أن هؤلاء الأشخاص الذين يكثرون من نشر صور السيلفي، يتشكل عنهم انطباعات أنهم أقل نجاحاً وأقل أماناً وأقل اندماجا في المجتمع.

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وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي أجريت على مستخدمي "انستجرام"، حيث ركزت الأبحاث السابقة على الأشخاص أصحاب المنشورات، وسعت إلى إيجاد صلة بين النرجسية وصور السيلفي، بينما تركّز هذه الدراسة على المستخدمين الذين يحكمون عليهم، حسب المصدر.