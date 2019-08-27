شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: إضافة فيديوهات إلى التغريدات يزيد التفاعل لـ 10 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر" أن إضافة مقاطع فيديو إلى أى تغريدة يمكن أن يجذب 10 أضعاف عدد المشاركات، وذلك أكثر من التغريدات بدون فيديو.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن التغريد مع وضع صورة يزيد من عدد مرات "إعادة التغريد" re-tweets، بنسبة 150 فى المائة أكثر من التغريد بدون صور وحتى التغريد مع وضع صورة متحركة GIF تكتسب مشاركة بنسبة 55 فى المائة أكثر من تلك التى لا تملك GIF، وفقًا لموقع Twitter for Business، خاصة وأن الصور المتحركة والإيموجى واحدة من الطرق الأساسية للاتصال الناس عبر الإنترنت.

وكتب نيك ريس فى منشور على مدونة Twitter for Business: "فى حين أنه من السهل استخدام حساب GIF حالى لاستكمال نسخة التغريد الخاصة بك، إلا أن العديد من المسوقين لا يدركون مدى بساطة إنشاء صور GIF الأصلية الخاصة بهم".

وقالت منصة تويتر:" بناءً على نوع التأثير الذى تحاول التقاطه، قد ترغب فى استخدام مقطع فيديو الفاصل الزمنى أو صورة حية أو سلسلة من الصور الثابتة، وعلى الرغم من أنه من الممكن إنشاء GIF من داخل تطبيق Photos الخاص بــأيفون، فإن تطبيقات GIF التى تبسط العملية تسهل عملية إضافة الملصقات والنصوص".