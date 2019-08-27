تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Nova 5T بكاميرة رباعية وسعر 379 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم عن هاتف Nova 5T الذي ينطلق بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ويأتي للأسواق بسعر 379 دولار.

يتميز هاتف Nova 5T بشاشة LCD منحنية بحجم 6.39 إنش، مع دقة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 980 بدقة تصنيع 7 نانومتر مع NPU مزدوج، وكرت شاشة Turbo 3.0، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة EMUI 9.1.

وتضم إعدادات Leica الرباعية لكاميرة Nova 5T الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل ليدعم تصوير 4cm macro، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير portrait.

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كما يأتي هاتف Nova 5T بمستشعر للبصمة في الجزء الجانبي من إطار الهاتف، ويتميز بتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد متدرج، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3500 mAh، مع شاحن هواوي بتقنية الشحن السريع وقدرة 22.5W والذي يدعم شحن الهاتف حتى 50% في 30 دقيقة فقط.

هاتف Nova 5T ينطلق بألوان الأزرق والأسود إلى جانب البنفسجي، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف في 29 من أغسطس وحتى 5 من سبتمبر في سوق ماليزيا، ومن ثم ينطلق للأسواق في 7 من سبتمبر بسعر 379 دولار.

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