شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads تطبيق جديد من فيس بوك تابع لمنصة انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة فيس بوك اختبار تطبيق تراسل جديد يعرف بــ Threads ليكون تابع لتطبيق انستجرام، لكنه يستهدف فى الأساس خدمات الدردشة، فيما كشف موقع The Verge، أن فيس بوك يختبر حاليًا تطبيق مراسلة لمستخدمى انستجرام وبشكل منفصل عن التطبيق الرئيسي.

ومن المنتظر أن يتيح تطبيق Threads الجديد للمستخدمين الدردشة مع الأصدقاء المقربين على المنصة ومشاركة معلومات مثل الموقع الجغرافى ونسبة شحن البطارية، كذلك فإن التطبيق سيوفر جميع مزايا انستجرام الخاصة بالرسائل وتحرير الصور والفيديو على التطبيق الجديد، حيث تعتبر مزايا تطبيق Threads بمثابة محاكاة جزئية لميزة الرسائل على تطبيق سناب شات.

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ويجب الموافقة على المشاركة التلقائية لكى يستطيع تطبيق "Threads" تحديث الحالة بانتظام، مما يتيح للأصدقاء مشاهدة معلومات حول الموقع والسرعة فى الوقت الفعلى، كما يمكن للمستخدمين تحديث الحالة بشكل يدوى، ويشكل التطبيق الجديد أحدث محاولة لأتمتة مشاركة الحالة باستخدام مستشعرات الهاتف المحمول.

ومن المنتظر أن يجمع التطبيق بين مزايا انستجرام الأساسية ومزيا الدردشة من سناب شات، الأمر الذى يعنى أن فيس بوك لا يزال ينسخ الكثير من مميزات سناب شات، خاصة وأن المنصة كانت قد ألغت فكرة الاستحواذ على منصات اجتماعية الفترة الأخيرة تجنبًا لأى عقوبات تتعلق بالاحتكار، الأمر الذى دفعها للخروج بأفكارها الخاصة لتجنب أى مشاكل قانونية مع الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبى فى المستقبل.

الجدير بالذكر أن فيس بوك كان يعمل فى السابق على تطبيق تراسل يعرف بـ Instagram Direct لكنه قرر إلغاءه قبل صدوره فى مايو، وعلى ما يبدو أن الفكرة لم يتم إلغاءها بشكل كامل حيث قررت العودة بتطبيق بمزايا متعددة لكن بالتركيز أكثر على خاصية المحادثات.