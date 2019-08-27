شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق برنامج يمنح مكافآت للهاكرز Bug Bounty Programme والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مايكروسوفت برنامج Bug Bounty لمستخدمى نسخة Chromium Edge، حيث تدعو الشركة خبراء الأمن السيبرانى فى جميع أنحاء العالم لتحديد نقاط الضعف فى متصفح Chromium Edge، بمكافآت تتراوح بين 1000 دولار إلى 30،000 دولار.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، تقدم الشركة مكافآت فى مختلف المستويات، وسوف تكسب تقارير الخداع والعبث ما يتراوح بين 1000 دولار و6000 دولار، وسيتم منح الإفصاح عن المعلومات وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد ما بين 1000 دولار و10 آلاف دولار، وسيشهد رفع الامتيازات ما بين 5000 دولار إلى 15000 دولار، وفق ما أفاد به موقع Digital Trends مؤخرا.

ووفقًا للتقرير، سيتم تقديم جائزة 30،000 دولار فى مقابل العثور على مزيج من خلل Elevation of Privilege وWindows Defender Application Guard.

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وقال Jarek Stanley، مدير البرامج الأول فى مايكروسوفت فى منشور له:" نحن متحمسين لتوسيع برامج المكافآت لدينا اليوم ليشمل الإصدار التالى من Microsoft Edge ومواصلة النمو وتعزيز شراكتنا مع مجتمع البحوث الأمنية."

وأَضاف:" نرحب بالباحثين للبحث عن أى نقاط ضعف شديدة التأثير قد يجدونها فى وكشفها، أن العثور على الثغرات يشمل الإصدار الأخير من Microsoft Edge، المستند إلى Chromium، ويقدم مكافآت تصل إلى 30،000 دولار أمريكى للثغرات الأمنية المؤهلة فى إصدارات Dev وBeta.