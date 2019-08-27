كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الهاتف Redmi Note 8 Pro يتحمل وزنًا هائلاً في اختبار غير عادي للمتانة
هل تتذكر فيديوهات اختبارات الصلابة الغريبة للهاتف Redmi Note 7؟ لقد شملت استخدام الهاتف لتحطيم البطيخ أو تكسير الجوز، والدوس عليه وركله على الدرج. في النهاية، كشفت لنا اختبارات الصلابة المناسبة أن الهاتف ليس قويًا جدًا، ولكن Redmi لا تنوي التوقف عن اظهار طرق جديدة لتعذيب أجهزتها.
قامت العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Xiaomi بنشر مقطع فيديو جديد على الشبكة الاجتماعية الصينية Weibo يضع وحدتين من الهاتف Redmi Note 8 Pro تحت أقدام حامل للأثقال والذي قام برفع 90 كيلوجرامًا فوق رأسه. بعدما أنهى عملية الحمل، تم التحقق من كلا الهاتفين وإتضح أن الشاشات تعمل بشكل مثالي.
بطبيعة الحال، تحاول العلامة التجارية أن تؤكد لنا امن خلال هذا الفيديو أن الهاتف Redmi Note 8 Pro يمتاز بصلابة قوية، ولكن يجب التعامل مع اختبارات الصلابة مثل هذه بأقل قدر من الجدية، فهي لا تجسد اختبارات الصلابة التي تهمنا. نحن نود أن نرى الهاتف يتم اخضاعه للاختبارات التي تجسد بعض السيناريوهات التي قد يواجهها الهاتف على أرض الواقع، مثل اختبارات السقوط والخدش والثني، بحسب موقع إلكتروني.
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