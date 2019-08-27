تكنولوجيا: ابل تدفع بتحديث iOS 12.4.1 وwatchOS 5.3.1 للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل كلاً من تحديث iOS 12.4.1 لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وwatchOS 5.3.1 لساعات ابل الذكية، حيث تأتي التحديثات الجديدة ببعض الإصلاحات للأجهزة.

يأتي تحديث iOS 12.4.1 بحجم صغير يصل إلى 101 ميجا بايت، بينما ينطلق تحديث watchOS 5.3.1 بحجم 55 ميجا بايت للمستخدمين، كما يقدم هذا التحديث تحسينات في الحماية وإستقرار النظام.

أيضاً من المقرر أن تتوفر التحديثات الجديدة التي أوصت شركة ابل بتحميلها للحصول على الإصلاحات الجديدة، حيث يمكن للمستخدمين الآن التوجه إلى إعدادات النظام وتحميل التحديث الجديد من خلال Software updates.

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يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن ابل أطلقت هذا التحديث لمعالجة ثغرة رصدت مؤخراً، ومن المقرر أن يتوافق هذا التحديث مع هواتف iPhone 5s والإصدارات الأحدث، كما يتوافق مع أجهزة iPad Air والإصدارات الأحدث، وأيضاً الجيل السادس من iPod touch.

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