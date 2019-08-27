ميزة ECG في الساعة الذكية Apple Watch تساهم في إنقاذ حياة إمرأة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما يحذر بعض الأطباء المستخدمين من ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch وألا يعتمدوا كثيرًا على قراءاتها، فيبدو أنه من الجيد متابعة الطبيب إذا تلقيت بعض القراءات الغريبة. هذا لأنه في تقرير من FOX10، أعادت إمرأة في ولاية آلاباما الأمريكية تدعى Anne Rowe الفضل في إنقاذ حياتها إلى الساعة الذكية Apple Watch.

ووفقا للتقرير، فقد عانت Anne Rowe من ضيق في التنفس أثناء المشي حول منزلها، ولكن نظرًا إلى أنها مصابة بالربو، فقد إعتقدت بأن ذلك جزء من مرضها. ومع ذلك، عندما قررت فحص قلبها بإستخدام ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch، إكتشفت أنها تعاني من عدم إنتظام ضربات القلب.

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لم تكن Anne Rowe واثقة من القراءات في البداية، ولكن القراءات اللاحقة كانت متسقة إلى حد ما مع القراءات السابقة، وبالتالي قررت بعد ذلك أنه سيكون من الجيد بالنسبة لها زيارة طبيبها. تم إرسالها بعد ذلك إلى المستشفى حيث كشفت معدات المستشفى عن نتائج مماثلة. خضعت Anne Rowe لإستبدال الصمام التاجي من خلال عملية جراحية في القلب، مما ساعد على تقليل خطر إصابتها بجلطة دماغية. لقد أعادت الفضل في إنقاذ حياتها إلى الساعة الذكية Apple Watch.

ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن إنقاذ ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch لحياة المستخدمين، ونتوقع أن يستمر هذا في المستقبل. ويقال بأن شركة آبل تعمل على ميزات جديدة من أجل ساعات Apple Watch المستقبلية، حيث أشارت براءة إختراع حديثة إلى أن الشركة كانت تستكشف فكرة وضع مستشعر أكسيد المعادن الذي يتحقق من جودة الهواء من حولنا في ساعتها الذكية.