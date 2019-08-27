الفائزون في بطولة The International Dota 2 حصلوا على جائزة مالية بقيمة 15 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - في المرة المقبلة فكر مليًا قبل أن تطلب من أبناءك عدم تشغيل ألعاب الفيديو كثيرًا. لماذا؟ لأن بطولة The International Dota 2 التي نضمتها شركة Valve قد إنتهت لتوها حيث حصل الفريق الفائز OG على جائزة مالية بقيمة تصل إلى 15.6 مليون دولار أمريكي.

وعلاوة على ذلك، فهذا لا يمثل سوى حوالي نصف مجموع الجوائز التي منحتها شركة Valve للمشتركين في مسابقة The International Dota 2 لهذا العام، فقيمة الجوائز الإجمالية بلغت 34.2 مليون دولار أمريكي. وجدير بالذكر أن فريق OG حقق فوزه الثاني على التوالي بعدما نجح في الفوز في نسخة العام الماضي من نفس المسابقة. بالطبع، نحن نعتقد بأن الأموال سيتم تقسيمها حيث سيذهب بعضها إلى مالك الفريق والمدراء ثم اللاعبين، وبالتالي فإن المبلغ الذي يأخذه كل لاعب إلى المنزل يمكن أن يكون أقل بكثير، ولكنه لا يزال مبلغًا محترمًا جدًا.

قيمة جوائز مسابقة The International Dota 2 لهذا العام تعتبر الأكثر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، على الرغم من أن معدل نمو مسابقة The International قد يجعل قيمة الجوائز أكبر في العام المقبل. لمنحك بعض السياق، فإن الرياضات التقليدية مثل التنس لا توفر مثل هذه الجوائز الضخمة. على سبيل المثال، حصل كل من نوفاك ديوكوفيتش وسيمونا هاليب في بطولة ويمبلدون على حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي لكل منهما.

هذه ليست في الواقع المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة إلى مقدار الأموال التي يمكن جنيها في الرياضات الإلكترونية. في السابق، حصل الفائز في مسابقة Fortnite Battle Royale على 3 ملايين دولار أمريكي. وفرت المسابقة نفسها جوائز إجمالية قدرها 30 مليون دولار أمريكي، أي أكثر مما حصل عليه الفريق الفائز في كأس العالم لكرة القدم للسيدات.