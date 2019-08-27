إنستاجرام تنافس سناب شات عبر تطبيق مراسلة جديد

تطور إنستاجرام تطبيق مراسلة جديد يسمى (Threads)، والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المستمرة بين المستخدمين والأصدقاء المقربين، وتختبر فيسبوك التطبيق – المصمم للمشاركة مع قائمة الأصدقاء المقربين على إنستاجرام – داخليًا.

ويدعو تطبيق (Threads) – المصمم كتطبيق مصاحب لإنستاجرام – المستخدمين إلى مشاركة الموقع والسرعة وعمر البطارية تلقائيًا مع الأصدقاء، جنبًا إلى جنب مع الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو الأكثر استخدامًا.

وكانت إنستاجرام قد توقفت في شهر مايو عن العمل على (Direct)، وهو تطبيق مراسلة مستقل كانت تعمل على تطويره منذ أواخر عام 2017.

وقال المسؤولون التنفيذيون في ذلك الوقت: إن مختبري النسخة التجريبية كانوا محبطين من الحاجة إلى التبديل بين إنستاجرام والتطبيق الثاني كلما أرادوا إرسال رسالة، مع الإشارة إلى أن الشركة ما تزال مهتمة ببناء تجارب جديدة في مجال المراسلة.

وجرى نقل الموظفين الذين عملوا على تطبيق المراسلة ضمن إنستاجرام إلى فريق فيسبوك ماسنجر في وقت سابق من هذا العام كجزء من عملية الدمج الأوسع بين الشركة الأم والشركة التابعة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقد يكون تطبيق المراسلة المبني حول الأصدقاء المقربين أكثر شعبية، وهي السياسة التي تتبعها سناب شات حاليًا مع مستخدميها، إذ أشارت التقارير إلى أن مستخدم سناب شات العادي يقضي وقتًا داخل التطبيق أكثر من المستخدم العادي في إنستاجرام.

Advertisements

وقد يمثل تطبيق (Threads) بالنسبة لفيسبوك وإنستاجرام محاولة جديدة للتقليل من جاذبية سناب شات والحصول على جزء من مستخدميه الأصغر سنًا.

وتعرض لقطات الشاشة تطبيقًا مصممًا لتعزيز المشاركة المستمرة والتلقائية بين المستخدمين والأشخاص في قائمة الأصدقاء المقربين في إنستاجرام.

ويجب الموافقة على المشاركة التلقائية لكي يستطيع تطبيق (Threads) تحديث الحالة بانتظام، مما يتيح للأصدقاء مشاهدة معلومات حول الموقع والسرعة في الوقت الفعلي.

ويمكن للمستخدمين تحديث الحالة بشكل يدوي، ويشكل التطبيق الجديد أحدث محاولة لأتمتة مشاركة الحالة باستخدام مستشعرات الهاتف المحمول.

ويبدو أن جوهر التطبيق هو الرسائل، كما أنه يشابه للغاية منتج المراسلة الموجود داخل إنستاجرام، حيث تظهر رسائل الأصدقاء في خلاصة التغذية، مع وجود نقطة خضراء تشير إلى أي من الأصدقاء نشط حاليًا.

وفي حال نشر أحد الأصدقاء مؤخرًا قصة، فإن بالإمكان مشاهدتها من داخل تطبيق (Threads)، والذي يحتوي على كاميرا يمكن استخدامها لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وإرسالها إلى الأصدقاء المقربين.