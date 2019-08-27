PewDiePie هو أول يوتيوبر فردي يكسر حاجز 100 مليون مشترك على اليوتيوب

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، فتحت التكنولوجيا جميع أنواع الأبواب عندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية. لم يعد مفروضًا على الأشخاص الولوج إلى الوظائف التقليدية فقط، فقد أصبح بإمكان المرء الآن القيام بوظائف عبر الإنترنت يمكن أن تدر عليه الملايين من الدولارات. PewDiePie هو واحد من هؤلاء الأشخاص الذين قرروا الإستفادة من الأبواب الجديدة التي فتحتها تكنولوجيا الإنترنت.

ووفقا لشركة اليوتيوب، فقد تمكن PewDiePie من الوصول إلى 100 مليون مشترك. هذا يجعله أول منشئ محتوى فردي على منصة اليوتيوب يحقق هذا الإنجاز. كان يتوجب علينا أن نشير إلى هذا الإنجاز لأنه إذا كنت تتذكر، فقد كان هناك ” قتال ” بين مشتركي PewDiePie وقناة T-Series على اليوتيوب.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فإن T-Series عبارة عن قناة على اليوتيوب متخصصة في الموسيقى الهندية. هي تملك حاليًا نحو 109 مليون مشترك وهو ما يتخطى بوضوح عدد المشتركين في قناة PewDiePie، ولكن فيما يتعلق بمنشئي المحتوى الفرديين على اليوتيوب، فإن PewDiePie هو أول من يكسر حاجز 100 مليون مشترك.

قامت اليوتيوب بإنشاء مقطع فيديو قصير للتهنئة يوضح التقدم الذي أحرزه PewDiePie على مر السنين، وذلك منذ أن قام برفع أول فيديو له للمنصة في العام 2010. ومع ذلك، على الرغم من وصوله إلى 100 مليون مشترك، إلا أن PewDiePie يحتل المرتبة التاسعة في قائمة Forbes. وقُدر أنه حصل على 15.5 مليون دولار أمريكي في العام 2018. وبالنسبة للمركز الأول في هذه القائمة، فقد كان من نصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات والذي يقوم بمراجعة الألعاب بعدما نجح في كسب 22 مليون دولار أمريكي في العام 2018.