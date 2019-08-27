OnePlus تؤكد قدوم تلفازها الذكي الأول مع نسخة ” مُحسنة ” من نظام Android TV

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، أصبحت المزيد من التلفزيونات أكثر ذكاءً. ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه يبدو أن الجميع يريدون إستخدام برمجياتهم الخاصة بحيث قامت كل شركة مصنعة بتضمين نظام التشغيل الخاص بها في التلفزيونات الخاصة بها. وقد نتج عن هذا بعض التشرذم إذا جاز التعبير حيث تكون بعض التلفزيونات أفضل وأكثر ثراءً بالمزايا من غيرها.

ومع ذلك، إذا كنت تفضل نظام Android TV، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن تلفاز OnePlus TV القادم سيعمل بنظام التشغيل التابع لشركة جوجل. في مقابلة مع موقع Gadget360، نُقل عن الرئيسي التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau قوله : ” من بين نقاط البيع الرئيسية الأخرى التي أود تسليط الضوء عليها أننا نقوم بالفعل بتحسين نظام Android TV الذي لا أرى كثيرًا من العلامات التجارية تستخدمه في السوق الهندي. نظرًا لشراكتنا العظيمة مع جوجل، فإننا لا نستخدم نظام Android TV فحسب، بل نعمل أيضًا على تحسينه في الأعماق “.

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وأضاف : ” لقد رأيت بعض التلفزيونات المميزة أو الراقية المتوفرة حاليًا في السوق. قد تتمتع أجهزة التلفزيون بجودة عالية، ولكن من حيث تجربة المستخدم، فهي لا تعمل على نحو جيد. والعكس بالعكس، لقد رأيت بعض التلفزيونات التي تتمتع بتجربة إستخدام رائعة ولكنها ليست عالية الجودة أو ممتازة. ولكن بالنسبة لنا، لنقوم بإنشاء تلفاز رائع، فإننا نركز على تقديم الجودة الرائعة وتجربة المستخدم المميزة. لذلك، هذا هو ما نريد تحقيقه كخطوة أولى “.

من المتوقع أن تقوم شركة OnePlus بالكشف عن تلفازها الذكي الأول في المستقبل القريب، وعلى الأرجح في شهر سبتمبر المقبل. نأمل أن يكون التلفاز الذكي الأول من الشركة الصينية مشابها لهواتفها الذكية من حيث السعر. ومع ذلك، فينبغي الأخذ بعين الإعتبار أن هناك منافسة قوية جدًا في قطاع التلفزيونات، لذا يبقى أن نرى ما إذا كانت OnePlus تملك ما يلزم لفرض نفسها في هذا السوق أم لا.