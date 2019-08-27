هبوط خطير لمقاتلة «سو-57» .. سبوتنيك : محتمل أن يكون الإطلاق المبكر للمظلات لأسباب فنية

سيتم عرض مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" لأول مرة في المعرض الثابت لمعرض MAKS-2019 الجوي وفقا لموقع سبوتنيك الروسي .

وأيضًا ستشارك المقاتلة في برنامج رحلة العرض الجوي. تجدر الإشارة إلى أنه قبل ذلك، شاركت الطائرة سو-57 فقط في برنامج الطيران ولم تظهر أبدًا في المواقع الثابتة.

وفي الوقت نفسه، يستعد الطيارون لمفاجأة زوار المعرض الجوي وقضاء ساعات طويلة في التدريب. وقد تم رصد لحظة مثيرة للاهتمام على كاميرا الفيديو. نشرتها سبوتنيك، حيث أطلقت المقاتلة الروسية، أثناء هبوطها مظلات الفرامل عندما كانت ما تزال في الجو، قبل ملامسة الأرض.

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الوضع غير عادي. ربما كان هذا جزءًا من العرض. حدث إطلاق المظلات عن قصد. من ناحية أخرى، يعد هذا انتهاكًا للسلامة إذا اضطرت الطائرة فجأة إلى التوقف عن الهبوط والدخول في دائرة. بالطبع، يمكن للطيار فتح المظلة وتسريع الطائرة.

هناك أيضًا احتمال أن يحدث الإطلاق المبكر للمظلات لأسباب فنية.