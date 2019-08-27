شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم يحذر: الروبوتات ستحل مكان البشر والذكاء الاصطناعى سيقود التطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عالم يدعى جيمس لوفلوك من أن البشر قد يتنازلون قريباً عن موقعهم الأول فى التسلسل الهرمى للأرض لصالح الروبوتات.

وشرح العالم والبيئى والمستقبلى أفكاره فى كتاب جديد أسماه "Novacene" أو ما يعنى عصر جديد يمكن فيه أن يسحق البشر بواسطة آلات ذكية، وقال لوفلوك": "تفوقنا كمفكرين رئيسيين للكون سيزول سريعًا، فلن يكون الأكثر فهما للكون فى المستقبل بشرًا ولكن آلات".

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وأوضح لوفلوك أن استبدال البشر لن يكون بالضرورة تحولًا عنيفًا، ولكنه سيكون بدلاً من ذلك تطوريًا، فعلى عكس التغييرات التى كانت مدفوعة بيولوجيًا فى الماضى، فإن هذه الآلات ستأخذ المقعد الخلفى للتكنولوجيا.

وأضاف لوفلوك: "سيقفون بجانبنا بنفس الطريقة التى نقف بها نحن البشر بجانل بعضنا لبعض، فهذه العملية جارية بالفعل عبر أنظمة ذكاء اصطناعية متطورة كتلك التى طورتها جوجل، وعلى وجه الخصوص "الفا جو"، وهو برنامج لتعلم الآلة الذى استخدم، وكان قادرًا على تعليم نفسه كيفية لعب لعبة Go، واستطاع التغلب على اللاعب البشرى الأول فى العالم.

ويقول لوفلوك إن اختراع أنظمة ذكية مثل نظام جوجل، القادرة على تحسين نفسها باستمرار، يعد بمثابة محور رئيسى لنمو Novacene.