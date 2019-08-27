شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرامة 2500 دولار عند تزويد الطائرات بدون طيار بأسلحة أو ألعاب نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أصبحت الطائرات بدون طيار شائعة بين عامة الناس حذرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) المستخدمين من تزويدها بأى أسلحة أو أدوات غير مصرح بها.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى فأعلنت FAA فى تحديث جديد أنه من غير القانونى تشغيل طائرة بدون طيار بسلاح خطير، وينص التحديث على ما يلي: "ربما تكون قد شاهدت صورًا ومقاطع فيديو عبر الإنترنت للطائرات بدون طيار مزودة بالبنادق والقنابل والألعاب النارية وغيرها من العناصر الخطرة، فلا تفكر فى إرفاق أى عناصر مثل هذه بالطائرة بدون طيار، لأن هذا الأمر قد يؤدى إلى ضرر كبير لك ولحسابك المصرفى".

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ولا يعتبر تزويد الطائرات بدون طيار بهذه الأسلحة بشكل خطرا فحسب، بل يمكن أن يتسبب فى فرض غرامة على مالكها، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأضافت الإدارة: "سيخضع مشغلو الطائرات بدون طيار لعقوبات مدنية تصل إلى 25000 دولار عن كل انتهاك، ما لم يكن المشغل قد حصل على تصريح محدد من مدير إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لإجراء العملية".

ويأتى تحذير FAA بعد شهر واحد فقط من بدء إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية بيع طائرة بدون طيار مع قاذفة اللهب المرفقة، والتى يطلق عليها اسم Throwflame TF-19.