شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تينسنت تطلق نسخة من WeChat للسائقين فى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة تينسنت هولدينجز عن نسخة جديدة من تطبيقها الشهير لوسائل التواصل الاجتماعى WeChat، مصممة وموجهة خصيصًا للسائقين، حيث سيأتى مدمجا فى السيارات التابعة لمجموعة صناعة السيارات الصينية المدعومة تشانشان أوتوموبيل جروب، مما يمثل خطوة أخرى نحو حلول النقل.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فمع أكثر من 1.1 مليار مستخدم سيتم دمجها فى طرازات سيارات جديدة قادمة إلى السوق فى وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت الشركتان فى معرض Smart China السنوى، وعلى الرغم من أن تطبيق الهاتف المحمول يقدم خدمات مثل الدفع والترفيه، فإن إصدار السيارة سيكون له وظائف محدودة تعتمد على التحكم الصوتى وزر على عجلة القيادة، مما يسمح للسائق بإرسال أو استقبال الرسائل وإجراء المكالمات أثناء القيادة، ودمج خدمة الملاحة فى.
وقالت تينسنت، التى تحاول تحويل نفسها من شركة ألعاب موجهة نحو المستهلك إلى مزود لخدمات المؤسسات، فى بيان إنها حصلت على اتفاقيات شراكة مع 21 شركة صناعة سيارات، من بينها بى إم دبليو ومرسيدس بنز وأودى لطرح حلول للسيارات المتصلة، وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 530 صفقة بقيمة 817 مليار يوان (115.2 مليار دولار) قد تم توقيعها فى معرض الصين الذكي.
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