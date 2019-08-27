شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تضيف عيد ميلاد أحد أصدقائك إلى تقويم جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عصرنا الحالى هناك العديد من التقنيات الجديدة التى تستخدم لتذكير لأعياد ميلاد أقاربك أو أصدقائك وأكثرها انتشاراً عندما نحصل على إشعارات من فيس بوك، ولكن بعض الأشخاص لا يضيفون عيد ميلادهم إلى ملفهم الشخصى، لذلك يمكنك إضافة أعياد الميلاد إلى تقويم جوجل الخاص بك، وكشف موقع Phonearena عن الطريقة خطوة بخطوة، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى:

- انتقل إلى جهة الاتصال التى تحتاج إضافة عيد ميلادها فى تطبيق "جهات الاتصال"، ثم اضغط فوق "تعديل جهة الاتصال"، ثم على " المزيد " فى الأسفل.

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- قم بالتمرير لأسفل حتى تجد خانة عيد ميلاد واضغط على خانة "التاريخ" لتحديد التاريخ، وعند الانتهاء من ذلك اضغط فوق "حفظ".

- انتقل إلى تطبيق تقويم جوجل وسيظهر عيد الميلاد بمجرد مزامنة التقويم مع جهات الاتصال، ولكن إذا كنت ترغب فى تسريع العملية، فاضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا، ثم اضغط فوق "تحديث".

يمكن استخدام نفس الخطوات لإضافة أحداث سنوية مهمة مختلفة متصلة بأصدقائك وعائلتك من القائمة المنسدلة التى تظهر فى الخطوة الثانية، فبدلاً من "تاريخ الميلاد" يمكنك تحديد إضافة ذكرى ما.