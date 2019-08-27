شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قادمة لمستخدمى جوجل Photos .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع " مترو" البريطاني، أن تطبيق جوجل Photos يخطط لإطلاق ميزة التعرف على الوجوه وتجميعها إلى أوروبا لأول مرة، بعد طرحها فى الولايات المتحدة.

تقوم الميزة تلقائياً بتجميع صور الأشخاص المألوفين معاً في ألبومات، فيمكنك البحث عنهم والوصول إلى جميع الصور الخاصة بهم عن طريق الاسم.

ولتجنب مخاوف الخصوصية، فإن جوجل Photos لا تجعل ميزة " تجميع الوجوه" مرئية سوى لمالك الحساب، فلا تتم مشاركتها بين المستخدمين أو عندما تدعو الآخرين لرؤية صورك.

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لم تحدد جوجل موعد نهائى لطرح الميزة للمستخدمين الأوروبيين، إلا أنها ستصل بتحديث مستقبلي لتطبيق جوجل Photos على iOS و Android.