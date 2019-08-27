شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتراجع للمركز الثالث فى سوق السماعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت شركة جوجل إلى المركز الثالث فى سوق السماعات الذكية العالمية، وخسرت المركز الثانى الذى كانت تحتله، وجاء مكانها شركة التكنولوجيا الصينية Baidu التى باعت عددًا كبيرًا من مكبرات الصوت للعملاء فى سوقها الوحيد فى الصين.

ولا تزال أمازون فى مقدمة سوق السماعات الذكية على مستوى العالم، ووفقًا لشركة أبحاث السوق Canalys فى تقريرها للربع الثانى من عام 2019، التراجع فى مبيعات سماعات جوجل الذكية Google Home بمثابة مفاجأة، لأن جوجل و أمازون كانتا فى المركزين الأولين فى مبيعات السماعات الذكية خلال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من أن التقرير يظهر أن سوق السماعات الذكية العالمى نما بنسبة 55.4٪، ليصل إلى 26.1 مليون وحدة فى الربع الثانى، إلا أن السوق الأمريكى انخفض بنسبة 2.4٪، حيث تم شحن 6.1 مليون وحدة.