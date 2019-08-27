شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء إيطاليون يخصبون بويضات وحيد القرن خوفاً من انقراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إيطالية عن تلقيح بويضات من آخر اثنتين متبقيتين من وحيد القرن الأبيض مع حيوانات منوية مجمدة من ثيران وحيد القرن من نفس النوع خوفا من انقراضه، إلا أن هذه الخطوة تثير الآمال فى أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.

نقلاً عن موقع Phys الأمريكى، قال سيزار جالى مؤسس أفانتيا وخبير فى استنساخ الحيوانات: "نتوقع أن يتطور بعضهم إلى جنين، فهى فرصة لتحسين استمرار النوع".

وأوضح جالى إن سبعة فقط من أصل 10 بويضات تم استخراجها الأسبوع الماضى من الإناث فى كينيا كانت صالحة للاستخدام فى عملية التخصيب يوم الأحد، باستخدام الحيوانات المنوية المجمدة التى تم الحصول عليها من الذكور.

أكد جالى إن الحيوانات المنوية المستخدمة جاءت من اثنين من الثيران البيضاء، وكانا يعيشان فى حديقة للحيوانات فى جمهورية التشيك، تم استخدام الحيوانات المنوية من كل من الذكور لتعزيز فرص النجاح فى الإنجاب، فالهدف النهائى من التجربة هو إنشاء قطيع من خمسة حيوانات على الأقل يمكن إرجاعها إلى عادتها الطبيعية فى إفريقيا وقد يستغرق ذلك عقودا.

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