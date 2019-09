شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أطباء يحذرون: تغير المناخ يعرض المستشفيات وصحة الإنسان للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور كل يوم تزداد حجم أزمة المناخ سوءًا، وتستمر موجات الجفاف والعواصف وحرائق الغابات المتفشية فى تدمير النظم البيئية فى العالم، والآن يحذر الخبراء الطبيون أن تفاقم أزمة المناخ، قد تهدد المستشفيات والمرضى الذين يعالجون بها

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، صاغ جيمس دونك، وهو باحث فى جامعة سيدنى، مقالًا افتتاحيا لـ The Conversation نُشر فى مجلة New England Journal of Medicine يتحدث من خلاله عن هذه المخاطر.

أكد دونك فى مقاله أن المستشفيات، حتى المكيفة والمعقمة، ليست محمية من الفوضى البيئية فى الخارج، فتأثيرات تغير المناخ واسعة بشكل مخيف، بما فى ذلك المخاطر على سلاسل الإمداد الطبى والبنية التحتية الصحية وجميع جوانب صحة الإنسان.

Advertisements

وتمثل هذه القضية محورًا جديدًا مهمًا للمجتمع الطبى، فحماية صحة الإنسان فى مناخ متغير يتطلب اتخاذ إجراءات مناخية ملحة ودقيقة.