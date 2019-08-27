آبل تٌصدر تحديثات iOS 12.4.1 و WatchOS 5.3.1 لترقيع بعض الثغرات الأمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار تحديثين جديدين لأجهزتها المحمولة وأجهزتها القابلة للإرتداء، وهذين التحديثين هما iOS 12.4.1 و WatchOS 5.3.1. هذه التحديثات الجديدة عبارة عن تحديثات فرعية بحيث يبلغ حجم التحديث الأول 101 ميغابايت في حين يبلغ حجم التحديث الثاني نحو 55 ميغابايت. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه التحديثات الجديدة تأتي أساسًا لتوفير تحديثات هامة للأمان والإستقرار، ويوصى بها لجميع المستخدمين.

يجب أن يكون التحديثان قد وصلا بالفعل إلى أجهزة iOS و Apple Watch التابعة لشركة آبل. وفي حالة إذا لم يصل هذا التحديث بعد إلى جهاز iOS الخاص بك، فما عليك سوى الذهاب إلى Settings ثم إلى General ثم إلى Software Updates. وفي حالة إذا لم يصل إلى ساعة Apple Watch الخاصة بك، فما عليك سوى الذهاب إلى تطبيق Apple Watch ثم إلى My Watch ثم إلى General والذهاب بعد ذلك إلى Software Updates.

على الرغم من أن شركة آبل لا تزال صامتة بشأن الإصلاحات الأمنية التي يأتي بها هذا التحديث، إلا أن الشائعات تقول بأنه تم إصدار تحديث iOS 12.4.1 الجديد فعليًا من أجل ترقيع تصحيح ثغرة أمنية كان يتم إستغلالها لإخضاع هواتف iPhone للجيلبريك.