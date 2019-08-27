كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “ستارتوفلي إم آر 3″…طائرة فائقة السرعة ستأخذك من لوس أنجلوس إلى طوكيو في أقل من ساعتين

متابعة-سنيار:يقوم العلماء والمهندسون على جانبي المحيط الأطلسي بتطوير طائرات من شأنها أن تقلل الوقت اللازم للرحلات الطويلة.

لن تطير الطائرات بشكل أسرع من الطائرات التقليدية فحسب، بل ستنطلق أيضا من طراز كونكورد، الذي تبلغ سرعته القصوى ماخ 2.04، أو أكثر قليلا من ضعف سرعة الصوت (1،354 ميلا في الساعة).

يعمل بعض الباحثين على جيل جديد من الطائرات الأسرع من الصوت، قادرة على السرعات بين ماخ 1 وماخ 5.

يتم تطوير طائرة ستارتوفلي إم آر 3 وهي طائرة ركاب مكونة من 300 راكب من قبل كونسورتيوم أوروبي يضم المركز الألماني للفضاء ومعمل الفضاء الجوي الفرنسي وثماني جامعات ومنظمات بحثية.

وستصل ستراتوفلي إلى سرعات تصل إلى Mach 8 – حوالي 5400 ميل في الساعة – وتصل إلى ارتفاعات تزيد عن 98000 قدم.

على هذا الارتفاع، هناك القليل من الاضطرابات أو سوء الاحوال الجوية، ويقول الخبراء إن الركاب سيختبرون رحلات جوية سلسة ويرون انحناء الأرض من خلال شاشات الفيديو بدلا من النوافذ الفعلية.

يقول مايكل سمارت، أستاذ الهندسة الميكانيكية في مركز هايبرسونكس بجامعة كوينزلاند في بريسبان، أستراليا، الذي لا يشارك في مشروع ستراتوفلي: “سيكون الأمر مثل الذهاب إلى الفضاء”.

في حين تم استخدام الكونكورد في المقام الأول للرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي، فمن المحتمل أن تكون ستراتوفلي مخصصة للرحلات الطويلة.

يمكن أن تنطلق من مدينة نيويورك إلى سيدني، أستراليا، خلال ثلاث ساعات تقريبا، وفقا للكونسورتيوم، أو تقوم بالرحلة من لوس أنجلوس إلى طوكيو في غضون ساعة و 45 دقيقة.

تقول نيكول فيولا، أستاذة تصميم أنظمة الفضاء الجوي في كلية الفنون التطبيقية في تورينو بإيطاليا ومنسقة مشروع مجموعة ستراتوفلي: “نريد أن نذهب إلى المريخ، لكن لا يزال لدينا مسافات هائلة هنا على الأرض”، وتضيف: “مع الطيران الأسرع من الصوت، ستكون الرحلة إلى وجهات بعيدة أسهل بكثير.”

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من خلال الطيران على ارتفاعات بعيدة عن متناول الطائرات التقليدية، كما تقول فيولا، قد تساعد ستراتوفلي أيضا في تخفيف الازدحام الذي يُتوقع أن يكون مشكلة متزايدة مع تضخم السكان وتزايد عدد المسافرين..

في وقت لاحق من هذا العام، يخطط اتحاد شركات Stratofly لبدء اختبارات نفق الرياح لمكونات المحرك، ولكن الأمر سيستغرق سنوات عديدة لإخراج Stratofly إلى الحياة.

تقول فيولا، إن التقنيات الرئيسية قد لا تكون جاهزة حتى عام 2035، وهناك حاجة لعقد آخر قبل الانتهاء من اختبارات الطيران وتكون الطائرة جاهزة لنقل الركاب.

أحد أسباب الجدول الزمني المطول هو أن الباحثين لديهم خبرة قليلة في الطيران الفائق السرعة، ولم تصل سوى عدد قليل من الطائرات التجريبية إلى سرعة تفوق سرعة الصوت، وكانت آخر مرة أنشئت فيها طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت مع شخص على متنها في عام 1967. وكانت تلك الطائرة، وهي من طراز X-15 في أمريكا الشمالية، مزودة بمحركات صاروخية، وهي غير عملية بالنسبة للسفر التجاري.

ستحتاج Stratofly إلى أكثر من نوع واحد من المحركات، للإقلاع والهبوط، ستستخدم الطائرة محركات توربينية مماثلة لتلك الموجودة في الطائرات التقليدية.

يقول سمارت إن الجمع بين تقنيات المحركات في طائرة واحدة يعد مهمة شاقة، والتحديات لن تنتهي عندما تحقق Stratofly سرعة تفوق سرعة الصوت: نظرا لأن الطائرة سوف تولد احتكاكا وحرارة هائلين أثناء اختراقها للهواء، فيجب أن تكون قادرة على تحمل درجات حرارة تزيد عن 1000 درجة فهرنهايت.

من أجل البقاء على قيد الحياة في الحرارة الشديدة، يستكشف فريق Stratofly استخدام المواد عالية التقنية، بما في ذلك السيراميك المقوى بألياف الكربون، كما أنهم يبحثون في طرق مبتكرة لتبريد الطائرة – ربما عن طريق السماح لبعض وقود الهيدروجين السائل في الغليان أثناء الطيران وامتصاص بعض الحرارة الناتجة عن الاحتكاك، كما تقول فيولا.

إن استخدام وقود الهيدروجين بدلا من الوقود النفاث من شأنه أن يساعد أيضا في الحد من بصمة ستراتوفلي الكربونية؛ على عكس الوقود النفاث الذي تحرقه الطائرات التقليدية، لن تنتج الطائرة التي تعمل بالهيدروجين أي غاز ثاني أكسيد الكربون – على الرغم من أنها ستصدر بخار الماء وأكاسيد النيتروجين، وهما غازات الدفيئة.