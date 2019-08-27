Mate 30 Pro من هواوي يظهر في صورة ترويجية مسربة

ظهرت اليوم صور ترويجية جديدة لهاتف هواوي المرتقب (ميت 30 برو) Mate 30 Pro، والتي يُرى فيها ظهر الهاتف، بالإضافة إلى الواجهة.

وتكشف الصورة أن ميت 30 برو سيقدم 4 كاميرات خلفية موضوعة ضمن نظام دائري بخلاف سلفه ميت 20 برو الذي يقدم نظامًا مربع الشكل للكاميرات الخلفية، أما واجهة الهاتف فتكشف عن وجود نتوء عريض أعلى الشاشة، يحتوي على الكاميرا الأمامية.

وعلى ظهر الهاتف أيضًا يظهر ضوءا فلاش، بالإضافة إلى شعار شركة العدسات الألمانية الشهيرة (لايكا) LEICA، وهي الشركة التي تعتمد عليها هواوي في صناعة عدسات الكاميرات منذ سنوات.

ومع أن هاتف (هواوي بي30) Huawei P30 – الذي أُطلق في وقت سابق من العام الحالي – جاء بثلاث كاميرات خلفية، الأولى رئيسية، والثانية للتصوير العريض، والثالثة لتصوير العمق، يُتساءل عن الغاية من الكاميرا الرابعة في ميت 30 برو، ولكن يُعتقد أنها حساس ثلاثي الأبعاد.

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ووفقًا لتسريبات سابقة، فإن هاتف ميت 30 برو سوف يحصل على حساسين أكبر حجمًا الأول 1/1.55 بوصة للكاميرا الرئيسية، والآخر 1/1.7 بوصة لكاميرا التصوير العريض. أما الكاميرا الثالثة فسوف تحصل على ميزة التقريب بمعدل 5x.

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وتتحدث التسريبات أيضًا أن ميزة الشحن السريع السلكي سوف تحافظ على الاستطاعة الحالية: 40 واط، ولكن الشحن اللاسلكي سوف يُرقى إلى نحو 27 واط (من 15 واط). وهذا يتوافق مع الشاحن اللاسلكي الذي حصل حديثًا على مصادقة (هيئة الاتصالات الفيدرالية) FCC.

وفي الصورة الترويجية المسربة، ذُكر صراحة أن الجهاز سوف يحتوي على معالج هواوي الأحدث: (كيرين 990) Kirin 990، وهو ما أُكد في وقت سابق. هذا؛ ويُنتظر أن يُعلن عن هواتف ميت 30 الجديد في 6 أيلول/سبتمبر المقبل.