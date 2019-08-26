مايكروسوفت توفر لبعض الشركات عامًا آخر لتحديثات ويندوز 7 الأمنية

قالت شركة مايكروسوفت إنها سوف تمدد الدعم الأمني المجاني لنظام التشغيل ويندوز 7 لمدة عام واحد فقط، وذلك للشركات التي تمتلك اشتراكًا فعالًا في برنامج ترخيص مخصص للشركات.

وتأتي هذه الخطوة قبل نحو أربعة أشهر من نهاية الدعم لنظام ويندوز 7 المقرر في 14 كانون الثاني/ يناير 2020، وهو التاريخ الذي لن تقوم شركة البرمجيات الأمريكية بعده بإطلاق تحديثات لإصلاح الأخطاء والثغرات الأمنية. ويأتي الموعد النهائي بعد نحو 10 سنوات من ظهور ويندوز 7 لأول مرة في عام 2009.

وتزود مايكروسوفت عادةً مستخدمي منتجاتها بـ (الدعم الطبيعي) لمدة خمس سنوات من إطلاقها، تزودهم الشركة خلالها مجانًا بالإصلاحات والترقيعات والتحديثات الأمنية وغير الأمنية. وعندما يخرج المنتج من طور (الدعم الطبيعي) يبدأ طور (الدعم الممتد) الذي يمتد غالبًا لخمس سنوات أخرى.

وخلال طور (الدعم الممتد) تحافظ الشركة على تزويد المستخدمين بالتحديثات الأمنية مجانًا، بينما يتعين عليهم الدفع مقابل الحصول على الأنواع الأخرى من التحديثات. ثم تأتي (نهاية الدعم) End of Support التي تعني أنه لن يكون هناك بعد ذلك أي تحديث أمني أو غير أمني، مجاني أو مدفوع.

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ولكن نهاية (الدعم الممتد) قد تكون مشكلة لكثير من الشركات التي لا تزال تستخدم نظام ويندوز 7 فهي – بعد 14 كانون الثاني/ يناير القادم – سوف تصبح عرضة للبرمجيات الخبيثة. خاصةً أن 37% من مستخدمي نظام ويندوز على الحواسيب الشخصية، سواء من الأفراد أو المؤسسات، لا يزالون يستخدمون ويندوز 7. أما نظام ويندوز 10 الأحدث فهو متفوق بفارق بسيط عند نسبة 41%.

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وقالت مايكروسوفت في صفحة (الأسئلة المتكررة) الخاصة بدعم نظام ويندوز 7 وتطبيقات أوفيس 2010: إن العملاء ممن يمتلك اشتراكًا فعالًا في تراخيص: (ويندوز إي5) Windows E5، و(مايكروسوفت 365 إي5) Microsoft 365 E5، و(الحكومة إي5) Government E5 سوف يحصلون على دعم أمني ممتد لنحو عام واحد مجانًا. ولكن بعد نهاية العام، سوف يجب عليهم دفع مبلغ 50 دولارًا مقابل كل جهاز للحصول على التحديثات، ثم 100 دولار أمريكي للعام التالي.

وأوضحت الشركة أن الاشتراكات يجب أن تكون فعالة حتى نهاية العام الحالي، وخلال فترة الدعم الممتدة العام القادم، وفي حال انتهت صلاحية الاشتراك قبل ذلك، فإن الدعم الأمني سوف يتوقف.