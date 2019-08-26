شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أغرب تغريدات لإيلون ماسك رئيس تسلا.. "ودته فى داهية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر "إيلون ماسك"، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، بتغريداته المثيرة للجدل على منصة تويتر، حيث يتمكن دائمًا من إثارة ضجة كبيرة مع تغريداته، لكن ذلك يعكس فى النهاية علاقة حب إيلون موسك بشبكة تويتر، وفيما يلى نرصد أغرب هذه التغريدات كما يلى:

كشفت شركة أمازون عزمها إطلاق 30000 قمر صناعى للإنترنت، وقد وصف ماسك الرئيس التنفيذى لشركة أمازون وأغنى رجل فى العالم جيف بيزوس بأنه "نسخة تقليدية".

نعم قال إيلون ماسك فى إحدى تغريداته على تويتر إنه ليس كائنا فضائيا.

كلفت إحدى التغريدات إيلون ماسك حوالى 20 مليون دولار، وذلك عندما نشر تغريدة قال فيها إنه يعتزم جعل تسلا علنية وأنه لم يسِر بشكل جيد مع المجلس الأعلى للتعليم الأمريكى.

وكان ذلك عندما جاءت فكرة بناء Hyperloop، حيث تعمل شركته على بنائها لتقليل وقت السفر وتخفيف مشاكل المسافرين.

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نشر إيلون ماسك تغريدة قال فيها إنه يحاول ضرب المريخ بسلاح نووي.

سأله أحدهم إذا كان غريبًا ولم تفاجأ الإجابة أحدا.

كان ذلك عندما حوصرت مجموعة من الأطفال من تايلاند فى كهف، وقد انتهى الأمر إلى ماسك وهو يصف شخص ما بأنه شاذ جنسيا وأثار جدلا كبيرا.

هذه الكلمات الثلاث السحرية.

نعم، لقد قال ذلك ولكن فقط "تقنيا".