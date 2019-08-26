شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع واردات الصين من فحم الكوك .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات رسمية عن ارتفاع واردات الصين من الكوك خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ، وتصدرت استراليا قائمة الدول المصدرة للكوك إلى الصين .

ووفق لبيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، فقد ارتفع حجم الكوك الوارد من استراليا للصين ليصل إلى 96ر3 مليون طن خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 82ر2 مليون طن في شهر يونيو.

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أما واردات فحم الكوك القادمة من منغوليا في شهر يوليو الماضي، فقد بلغت 57ر2 مليون طن، مقابل 69ر2 مليون طن في يونيو لتحتل المركز الثانى فى قائمة الموردين

كما ارتفع حجم واردات فحم الكوك من روسيا في يوليو الماضي إلى 731305 أطنان، مقابل 576710 أطنان في يونيو لتحتل المركز الثالث فى قائمة الموردين للصين.